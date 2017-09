Libelle Smaakmaker Awards: dit zijn de genomineerden in de categorie 'Tuin&Zo'

Naast Libelle als weekblad, verschijnen er jaarlijks Libelle Specials om je nóg meer te inspireren. En goed nieuws: niet alleen zijn die Specials vernieuwd, ook zullen er voortaan jaarlijks méer Specials verschijnen. Genoeg reden voor een feestje dus!

De Libelle specials Tuin&Zo, Lekker, Gezond en Living staan boordevol inspiratie en informatie en laten maandelijks zien wat de trends zijn voor het komende seizoen. Libelle is zelf smaakmaker en wil de Smaakmakers van Nederland de ruimte geven om te laten zien wat zij kunnen. Want, zonder hen kunnen we onze prachtige Specials niet maken.

Categorie Living

Binnen de categorie Tuin&Zo hebben wij de volgende Smaakmakers genomineerd:

1. Lodewijk Hoekstra

Lodewijk Hoekstra kennen we als presentator van Eigen Huis & Tuin. Tegenwoordig probeert hij tuinliefhebbers met zijn bedrijf NL Greenlabel en website 247Green te motiveren meer duurzame producten en materialen te gebruiken.

2. Jurgen Smit

We kennen tuinontwerper Jurgen Smit van programma’s als Tuinieren met Kijkers en RTL Tuinmagazine. Momenteel bedenkt hij in opdracht de ultieme ‘buitenkamer’ voor mensen door heel Nederland.

3. Silvia Dekker

Hier worden we blij van: Silvia Dekker inspireert veel mensen met haar tuinontwerpen, dessins én kleurrijke, creatieve en boven alles vrolijke illustraties.

4. Modeste Herwig

Als iemand veel verschillende bloemen en planten heeft gezien, dan is het tuinfotografe Modeste Herwig wel. Ze reist de hele wereld over om anderen te inspireren met haar foto’s van tuinen en planten. Inmiddels zijn er ruim 40.000 (!) tuinboeken van haar verkocht.

Winnaar

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het persevent op 4 september op Boerderij Langerlust in Amsterdam.

De beste artikelen iedere week in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan op de leukste nieuwsbrief van Nederland!