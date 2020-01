Libelle's Grote Spelletjestest: dit zijn volgens ons de allerleukste (nieuwe) spellen

Er zijn zo veel meer spelletjes dan alleen mens-erger-je-niet en ganzenbord. Maar welke zijn het leukst? De Libelle-redactie testte 10 gloednieuwe spellen.

Escape Room: the game

€ 29,99, geschikt voor 3 tot 5 spelers, vanaf 16 jaar

Getest door:

Eva Breda (redacteur online)

Aantal sterren:

4/5

Wat is het?

Een zenuwslopend spel waarbij je 1 van de 4 enveloppen kiest die de aanwijzingen geven voor jouw ontsnapping uit de ‘Escape Room’. Aan de hand van foto’s, sommen, raadsels en communicatie probeer je met je medespeler(s) binnen een uur de code te kraken.

Hoe lang duurt het?

Een uur, en dat vliegt voorbij! Je wilt op tijd ontsnappen en de klok lijkt juist sneller te tikken dan je zou willen…

Pluspunten:

Het voelt als een escape room.

Geen competitie: je werkt samen met je medespelers.

Minpunten:

Veel kleine onderdelen zoals blaadjes met aanwijzingen, sleuteltjes, foto’s en kaartjes, dus je moet het echt aan tafel spelen.

Je moet je goed concentreren, het is dus niet ‘even gezellig een spelletje doen’, maar echt je hersenen kraken.

Als je dit spel met meer dan 3 mensen speelt, wordt het onoverzichtelijk.

Nadat je de 4 scenario’s hebt gespeeld, kun je het spel niet meer spelen.

Conclusie:

Voor escape room-fanatiekelingen als mijn vriend en ik, is dit het perfecte spel om precies die ervaring te hebben, maar dan gewoon thuis. Ideaal voor een avondje met vrienden of familie, aangezien je echt sámen iets bereikt.

Azul

€ 39,99, geschikt voor 2 tot 4 spelers, vanaf 8 jaar

Getest door:

Lisa Gerth (beeldredacteur)

Aantal sterren:

4/5

Wat is het?

Bij dit bordspel is het jouw opdracht om de tegelmuren in het paleis van de Portugese koning prachtig te versieren. Iedere speler heeft een eigen spelbord met daarop een tegelpatroon. Het doel is om zo veel mogelijk punten te halen door stenen op de muur te plaatsen. Voor sommige patronen haal je extra punten, maar wie materialen verspilt, verliest punten.

Hoe lang duurt het?

Circa 45 minuten, maar kan ook sneller.

Pluspunten;

Het spel duurt niet te lang.

Je pakt het spel snel op.

Minpunten:

Er is geen sprake van een gemeenschappelijk speelbord, waardoor je vooral in je eentje bezig bent.

Ik zou het aanraden voor kinderen vanaf 12 jaar vanwege de moeilijkheidsgraad.

Conclusie:

Een leuk en snel spel. Een aanrader als je niet de hele avond bezig wilt zijn, maar wel uitdaging zoekt.

Dobble Classic-kaartspel

€ 15,99, voor 2 tot 8 personen, vanaf 6 jaar

Getest door:

Jony Gruijters (projectredacteur)

Aantal sterren:

5/5

Wat is het?

Een kaartspel waarbij oplettendheid en snelheid op de proef worden gesteld. Het spel bevat 55 kaarten met op elke kaart 8 symbolen. Je moet proberen om zo snel mogelijk het identieke symbool op de kaart te vinden én te benoemen. Lukt dat, dan is de kaart voor jou of mag je een kaart spelen of afleggen.

Hoe lang duurt het?

Een potje duurt circa 15 minuten. Maar je kunt het spel eindeloos spelen en het verveelt nooit.

Pluspunten :

Het is enkel een blikje met kaarten, dus makkelijk mee te nemen.

Minpunten:

Geen.

Conclusie:

Leuk spel voor jong en oud dat je overal kunt spelen. Heel handig voor als je met kinderen moet wachten in een restaurant of op het vliegveld.

Monopoly Extreem Bankieren

€ 44,99, geschikt voor 2 tot 4 spelers, vanaf 8 jaar

Getest door:

Marije Ribbers (producer/office manager)

Aantal sterren:

5/5

Wat is het?

Klassiek Monopoly, maar zonder briefgeld. Hierdoor gaat het spel een stuk sneller. Ook anders dan bij het klassieke spel: de gebeurteniskaarten die een spannende wending kunnen geven aan de straatwaardes.

Hoe lang duurt het?

Waar het originele Monopoly úren kan duren, is dit spel in een uurtje gepiept.

Pluspunten:

Het spel gaat lekker snel.

Je kunt niet valsspelen of sjoemelen met geld.

De scanner houdt alle transacties bij, waardoor je gemakkelijk je saldo kunt bijhouden.

Minpunten:

Je kunt niet valsspelen of sjoemelen met geld.

De scanner piept nogal hard.

Conclusie:

Heerlijk spel, óók voor niet-spelletjesliefhebbers. Je moet durven investeren en blijven opletten, zodat je geld kunt innen. Door de gebeurteniskaarten komen er kleine wendingen in het spel.

Oud-Hollands Keezenbordspel

€ 14,99, geschikt voor 2 tot 12 personen, vanaf 6 jaar

Getest door:

Cindy Betsema (vormgever)

Aantal sterren:

4/5

Wat is het?

Een combinatie van pesten en mens-erger-je-niet. Je krijgt een aantal speelkaarten die bepalen hoeveel stappen jij vooruit mag met je pion. Met de pestkaarten kun je ervoor zorgen dat je tegenspelers je niet te snel af zijn en eerder de finish halen.

Hoe lang duurt het?

Circa een uurtje. Zo voorbij, omdat je erg veel plezier hebt met dit spel.

Pluspunten:

De speluitleg is duidelijk en je hebt snel door hoe het werkt.

Makkelijk met veel mensen te spelen door in duo’s met 1 pion te spelen.

Minpunten:

Het spel kan lang duren, al is dat natuurlijk niet voor iedereen een minpunt.

Conclusie:

Een erg leuk spel. Houd je van kaarten én van mens-erger-je-niet, dan is dit zeker een aanrader.

Drop it

€ 26,99, geschikt voor 2 tot 4 spelers, vanaf 8 jaar

Getest door:

Rianne Cramer (senior vormgever)

Aantal sterren:

3/5

Wat is het?

Iedere speler krijgt vormpjes in 1 kleur, die hij op de juiste plek in het verticale speelbord moet laten vallen om punten te verdienen. In bepaalde zones kun je extra punten verdienen.

Hoe lang duurt het?

Circa 20 minuten.

Pluspunten:

Het spel blijft verrassen en uitdagen. Leuk om de stukjes zo ‘goed’ mogelijk te laten vallen.

Je kunt het spel prima met z’n 2en spelen.

Minpunten:

De speldoos is vrij groot, waardoor het echt een spel is voor thuis.

Het spel is moeilijk te demonteren.

Conclusie:

Het is een mix van 4 op ’n rij en tetris: behendigheid, geluk en tactiek.

Het is makkelijk te leren én uitdagend, dat maakt het leuk voor kinderen.

Exploding Kittens

€ 19,99, geschikt voor 2 tot 5 spelers, vanaf 7 jaar

Getest door:

Chanan Foppen (producer reportage)

Aantal sterren:

4/5

Wat is het?

Iedere speler krijgt 5 kaarten en de rest ligt op een stapel op tafel. Elke ronde mag je kaarten opleggen, aan het einde van de beurt moet je ook altijd een kaart pakken. Maar pak je de ‘Exploding Kitten’, dan is het over! Met de kaarten in handen, kun je je verdedigen, maar ook aanvallen. Dat maakt het extra spannend.

Hoe lang duurt het?

In een kwartiertje kun je al een potje gespeeld hebben.

Pluspunten:

Het spel is eenvoudig.

De potjes zijn lekker kort.

Het kan heel spannend worden.

Minpunten:

Het spel is leuker met een grote groep.

Conclusie:

Exploding Kittens is door de verschillende kaarten die je kunt inzetten een soort pesten 2.0. Dit spel gaat zéker mee op familieweekend.

Ticket to Ride

€ 44,99, geschikt voor 1 tot 6 spelers, vanaf 8 jaar

Getest door:

Nienke Zondervan (coördinator lifestyle)

Aantal sterren:

4/5

Wat is het?

Met dit bordspel beleef je een trein-avontuur dwars door Europa door kaarten te verzamelen met verschillende type treinwagons en aan de hand van opdrachtkaarten en treinroutes.

Hoe lang duurt het?

Een potje duurt een flink uur. Net iets te lang om het een ‘vlot’ bordspel te noemen. Dat is niet erg, maar “Nog een potje?”, klonk bij ons niet na de puntentelling. De jongste spelers moeten wel over voldoende zitvlees en een flinke spanningsboog beschikken.

Pluspunten:

Er zit veel vaart in het spel en je hoeft niet ellenlang op je beurt te wachten.

Je kunt het zo spannend maken als je zelf wilt door anderen te dwarsbomen.

Minpunten:

De wat nostalgische vormgeving (het bord, de treintjes) is redelijk basic. Dat had mooier of indrukwekkender gekund.

Conclusie:

Het is een leuk, klassiek avondvullend bordspel. Zet de borrelnoten en drankjes maar klaar.

Mouthguard challenge

€ 9,99, geschikt voor 2 tot 4 spelers, vanaf 16 jaar

Getest door:

Nina Verberne (producer libelle.nl/Libelle TV)

Aantal sterren:

5/5

Wat is het?

Je waant je bij dit spel even bij de tandarts, omdat je mond met een klem wordt opengehouden. Aan jou de taak om allerlei opdrachten te verwezenlijken binnen de tijd, zoals fluisteren, blazen of drinken. Lukt het je om de opdracht uit te voeren, dan krijg je een punt.

Hoe lang duurt het?

Circa 20 minuten, mits je niet wordt opgehouden door de slappe lach. Qua timing is dit perfect, want langer wil je niet met zo’n klem in je mond zitten.

Pluspunten:

De mondklem: hi-la-risch. Het spel zorgt gegarandeerd voor lachen, gieren, brullen en zeker wel een traan hier en daar.

Minpunten:

Ook de mondklem, omdat het speeksel je wel echt uit de mond loopt.

Conclusie:

Dit is hét spel dat je wilt spelen als je gegarandeerd de slappe lach wilt.

30 Seconds

€ 36,99, geschikt voor 3 tot 20 spelers, vanaf 12 jaar

Getest door:

Marlies Jansen (redacteur)

Aantal sterren:

5/5

Wat is het?

Dit spel speel je in teams. Om beurten moet als je team zo veel mogelijk van de 5 woorden op een kaartje raden die een van de teamleden moet omschrijven. Voor elk woord dat je binnen 30 seconden weet te raden, mag je je pion een vakje verplaatsen op het speelbord. Het team dat het eerst de finish bereikt, wint.

Hoe lang duurt het?

Een potje kan binnen een halfuur gespeeld zijn. Precies een mooie lengte bij zo’n vurig spel als dit.

Pluspunten:

Het is makkelijk te begrijpen, dus je kunt direct beginnen.

Het kan met kleine én grote groepen.

Goed voor je alertheid en je algemene kennis.

Minpunten:

Tijdens dit spel word je enorm fanatiek: pas maar op dat de sfeer niet omslaat.

Sommige namen van personen op de kaartjes zijn niet bekend bij alle (lees: de jongste) generaties.

Conclusie:

Een spannend en lekker actief spel dat je met de hele familie kunt spelen. Voor alle leeftijden én leerzaam. Ik ben verkocht.

Goede verliezers en slechte winnaars

Wie denkt dat met name kinderen soms slecht tegen hun verlies kunnen, heeft het mis: ook volwassenen hebben daar nog weleens last van. Van de 67% Libelle-lezeressen die met de feestdagen een spelletje speelt met haar familie, kan bijna een derde niet tegen haar verlies. Bij 21% van die lezeressen heeft zo’n spelletje zelfs gezorgd voor een familieruzie.

Dit komt doordat we het spel vaak groter maken dan het is. We betrekken zaken die niets met het spel te maken hebben bij het winnen of verliezen ervan. Die knappe schoonzus, die toch al alles heeft wat haar hartje begeert, verdient het nóg minder om te winnen. Of jijzelf, die een vervelend jaar achter de rug heeft, kan het er écht niet bij hebben publiekelijk te falen voor de ogen van je succesvolle (schoon)familie.

Voor slechte verliezers

1. Speel in teams. Individuele spellen versterken het gefaalde gevoel wanneer een speler verliest. Ben je met meerdere mensen verantwoordelijk voor het winnen of verliezen, dan voelt de uitkomst minder persoonlijk.

2. Ga voor spellen waarbij winnen of verliezen niet relevant is. Dit zijn spellen waarbij een gezamenlijk doel wordt nagestreefd.

3. Complimenteer elkaar tijdens het spel. Het klinkt voor de hand liggend, maar in het heetst van de strijd vergeten we nog weleens aardig voor elkaar te zijn. Zinnen zoals “Het scheelde niets” of “Jij bent altijd een gevaarlijke tegenstander” kunnen de pijn van een verliezer verzachten.

Slechte winnaars?

Zo veel als er over slecht verliezen wordt gesproken, zo weinig spreekt men over slecht winnen. Toch bestaat dit ook. Een slechte winnaar is iemand die het winnen van een spel ziet als bevestiging in zijn of haar sociale status. Deze winnaar is niet bang om de andere spelers nog een trap na te geven ná het winnen van een spel en dit vooral de rest van de dag te benadrukken. Ook niet bepaald bevorderend voor de sfeer…

Productie en tekst: Eva Breda. Beeld: iStock