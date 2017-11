Libelle Test: de frikandelvlaai - en dit vonden we ervan

Vorige week kondigde Aldi aan dat ze dit weekend voor héél even een frikandelvlaai in de schappen hebben. Dat moesten we natuurlijk testen.

De frikandelvlaai werd meteen na de aankondiging een hit op internet. Want: een vlaai en frikandel in één. Dat klinkt natuurlijk als een feestje. We kennen natuurlijk wel het frikandelbroodje, maar we moesten toch even aan dit idee wennen. Daarom besloten we de proef op de som te nemen.

Opwarmen

Wij mochten op de redactie als een van de eersten de beroemde frikandelvlaai testen. Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad een grote variant van het frikandelbroodje met frikandel én curry. We besloten ‘m toch even op te warmen, want dat leek ons iets lekkerder dan koud. En toen konden we echt gaan proeven.

Oordeel

Het oordeel: ja, wat kunnen we ervan zeggen. Het lijkt inderdaad sterk op een frikandelbroodje, alleen het deeg is iets minder krokant. De meningen waren nogal verdeeld. De een zag het wel zitten om deze snack na een avondje met wat borrels in de oven te schuiven en de ander vond dat totaal geen goed idee. Het is dus maar net waar je van houdt. Maar mocht je een liefhebber zijn van frikandel, dan is het toch wel echt het proberen waard. En wij weten zeker dat je je (klein-)kinderen er wél heel blij mee maakt. Wil je er een scoren? De vlaai ligt van 10 tot en met 12 november in de schappen van Aldi.

Rennen we morgen allemaal naar de Aldi? #vianen #frikandellenvlaai pic.twitter.com/kkGu7m0WHV — Vianen Toen en Nu (@vianentoennu) 9 november 2017

Beeld: ANP