Libelle.nl is vernieuwd en geeft daarom 556 cadeaus weg!

We hebben wat te vieren: Libelle.nl is vernieuwd! En wie feest viert, trakteert. Daarom geven we 2 weken lang cadeaus weg. In onze jackpot verloten we prachtige cadeaus. Maak tijdens onze Feestweken kans op een van de 556 prijzen t.w.v. maar liefst € 16.197,50.

Je kunt meespelen op www.libelle.nl/feestweken. Dat kan nog t/m 28 september*.

Je maakt kans op de volgende prijzen:

Week 1 (14 t/m 20 september):

Een 8-daagse all-inclusive vakantie naar Marble AMA Andalusië voor 2 personen t.w.v. € 858,- m.m.v. Corendon!

2x een luxe Libelle-diner van Chef Jean Marie voor 4 personen t.w.v. € 110,- p.p.

25x een boeket van Topbloemen.nl t.w.v. € 25,-

10x een halsketting van het merk Otazu t.w.v. € 129,95

10x Marjolein Bastin-servies van Blokker t.w.v. € 81,65

25x Kookboek Chef met Lef van Nigel van der Horst t.w.v. € 20,-

20x 2 tickets voor Thermen Soesterberg/Bussloo t.w.v. € 33,50 per entree

3x Grote tas camel van 10TIEN t.w.v. € 247,50

35x 3 set wasmiddelen van Ecover t.w.v. € 19,95

4x Xsensible welnessschoenen t.w.v. € 199,95

10x Duifhuizen Leather Collection-schoudertas orange t.w.v. € 79,95

5x SuitSuit koffer 4-wiel Fabulous Fifties 77 cm luminous mint t.w.v. € 159,-

5x Sieradenset van Kaschka t.w.v. € 150,-

Week 2 (21 t/m 28 september): de leukste producten uit de gloednieuwe Libelle Shop:

50x Jan, Jans en de Kinderen Pakket (5 albums + Jan, Jans en de Kinderen sweater) t.w.v. € 50,-

25x Libelle Agenda 2018 t.w.v. € 12,95

25x Libelle 365X Geluk Scheurkalender 2018 t.w.v. € 14,95

25x Marjolein Bastin Agenda 2018 t.w.v. € 13.50

3x 50 kookboekjes (Kip/Allemaal Eitjes, Asperges, Libelle Lijnt Lekker) t.w.v. € 8,95 per stuk

1x 2 tickets Holland Zingt Hazes 20 april 2018 t.w.v. € 158,-

1x 2 tickets André in Ahoy 14 oktober 2017 t.w.v. € 118,-

2x Mart Visser Tas + ticket voor Beyond Context Event t.w.v. € 268,90

25x Libelle Bookazines (06,07,08,09) t.w.v. € 11,96

*Let op: je kunt 1 keer per week meespelen