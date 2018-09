7x waarom Libelle.nl de Website van het Jaar-verkiezing moet winnen

Libelle.nl is genomineerd voor Website van het Jaar! En daar zijn wij heel erg trots op. Om te laten zien waarom wij de prijs verdienen, hebben we een lijstje gemaakt met redenen waarom onze site de leukste is. Het was nog een hele klus om het kort te houden, we hadden er zo nog vijftig redenen bij kunnen zetten…

Omdat je altijd op de hoogte gehouden wordt van de laatste nieuwtjes over BN’ers

Niets ontgaat ons. Bij ons kom je alle leuke nieuwtjes over onze geliefde bekende Nederlanders meteen te weten.

Libelle helpt je leven leuker en gemakkelijker te maken

Libelle zoekt prangende vragen voor je uit in de rubriek Libelle Legt Uit. Zo onderzochten we pas nog of dure hardloopschoenen écht nodig zijn. Niets is ons te gek: van de vraag hoe je gordijnen het beste kunt wassen tot de vraag of kruiden ooit over datum gaan.

Omdat Libelle.nl de leukste medewerksters heeft die challenges voor je doen

Diëten, een maand lang geen alcohol, zelfs het verlengen van onze tanden (!), het komt allemaal voorbij op onze website. Hier kun je de filmpjes terugkijken.

Omdat je op elk moment van de dag updates krijgt, óók in het weekend en ’s avonds laat

Op onze redactie is altijd wel iemand hard aan het werk om jou te voorzien van de meest actuele nieuwtjes.

Omdat de leukste blogs over tv-programma’s als ‘Expeditie Robinson’ en ‘Boer zoekt vrouw’ op onze site verschijnen

Zo vertelt onze collega Elselien je bijvoorbeeld elke week wat ze precies van BZV vond en schrijft Marleen over Expeditie Robinson. Je hoeft nooit meer wat te missen.

Omdat we ook actief zijn op verschillende (fantastische) sociale media

Niet alleen op onze website krijg jij je dagelijkse dosis Libelle, ook op Instagram, Twitter en Facebook zijn wij te vinden.

Omdat wij precies weten wat onze lezeressen willen lezen

Wij als online redactie zijn dol op onze lezeressen, waardoor we altijd precies weten wat jíj wilt lezen.

Beeld: Giphy, iStock