Deze 5 dingen wil je sowieso doen op de Libelle Zomerweek

Van 23 t/m 29 mei viert Libelle het kleurrijkste feest van het jaar, want dan verandert het Almeerderstrand in een swingende Tropical Party! Wuivende palmbomen, tropische cocktails, kleurige batikprints; de Zomerweek wordt zonniger dan ooit, zelfs als het regent.

1. Neem deel aan een Masterclass

Dit jaar zijn er verschillende masterclasses op de Libelle Zomerweek. In de witte Libelle-tenten Gezond, Living en Tuin& zo geven bekende gezichten van de Libelle-redactie inspirerende workshops en presentaties. Ontdek de nieuwste trends, krijg tips of kom langs voor een lezing. Let op: voor de masterclasses moet je je inschrijven. Dit kun je op de dag zelf doen op de Libelle Zomerweek.

2. Deel je mooiste selfie

De stand van Libelle TV wordt ondergedompeld in tropische sferen. Schiet hier het perfecte plaatje voor een enorme fotowand, plaats de foto op social media en maak kans op een droomreis! Natuurlijk helpen onze redacteuren van Libelle hoe je dit doet en hoe je de Libelle-app kunt downloaden. En omdat Libelle jarig is – we bestaan 85 jaar! – deelt Libelle TV donderdag en zondag mooie prijzen uit. Normaal wordt dat op Facebook gedaan, maar nu dus ook live op de Zomerweek.

3. Swingen op tropische hits

Niet alleen op het hoofdplein kun je swingen op muziek, maar ook op de twee andere pleinen staat een een podium waar tropische deuntjes worden gespeeld. En dat allemaal tussen de wuivende palmbomen! Al gespot? Deze artiesten komen optreden

4. Een nieuwe look van Rob Peetoom

Knippen, kleuren, wassen: bij de make-over tent van Rob Peetoom maak je de hele dag door op een (gratis!) make-over. En ook als je zelf niet in de kapperstoel zit, doe je tips op voor het verzorgen van je haar en wat het best bij je haartype past.

5. Je hele zomergarderobe bij elkaar shoppen

Op het Almeerderstrand zijn honderden shops met de leukste mode, woonaccessoires, keukenspelen, hebbedingen, cadeautjes en de nieuwste producten. Naast de vele losse shops, staan er drie grote shoppingtenten om heerlijk te winkelen. Tas vol? Geen paniek! Voor € 1,- kun je ‘m kwijt in onze tassenstalling. Ook krijg je dit jaar van ons een een Libelle Zomerweek-shopper cadeau met unieke kleurrijke print. Handig om je net geshopte aankopen in mee te nemen.

