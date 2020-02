Bestel nu met korting kaartjes voor de Libelle Zomerweek

Het leukste evenement van het jaar komt er weer aan: de Libelle Zomerweek. Abonnees kunnen nu kaartjes bestellen met korting.

Oók voor hun vriendin, moeder of zus die geen abonnee is.

Voor € 14,95 naar de Libelle Zomerweek

Tijdens de Libelle Zomerweek van 14 tot en met 20 mei in Almere geniet je van concerten, workshops, urenlange shopsessies en lekker eten en drinken. Ben je abonnee? Dan hebben we goed nieuws voor je. Omdat Libelle zo blij is met haar trouwe abonnees geven we nu € 6,- korting op een entreekaart voor de Libelle Zomerweek. Je betaalt dan € 14,95 in plaats van € 20,95. Je kunt tot 26 februari maximaal 4 kaarten met korting bestellen. Zo kan ook je vriendin zonder abonnement korting krijgen.

Kaartjes bestellen met korting doe je hier. Benieuwd naar het programma? Houd dan Libelle.nl in de gaten.

Libelle Zomerweek: Abonneekaarten vanaf € 14,95 Bestel hier je kaarten

Voor niet-abonnees start de kaartverkoop voor de Libelle Zomerweek donderdag 27 februari.

