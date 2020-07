In deze dubbeldikke editie (220 pagina’s!) praten we met vrouwen over hun zomerliefdes en vakantieflirts, spreken we met Nicolette van Dam over de lockdown en haar gezin, geven we tips hoe je in 3 stappen afscheid neemt van dagelijkse routines én kun je wegdromen met een extra lees special: maar liefst 100 pagina’s over dromen die uitkwamen (of juist niet).

En natuurlijk nog heel veel meer, zoals:

Advertentie

Het 1,5 meter picknickkleed en een werkbeschrijving hoe je ‘m zelfmaakt;

Tips voor mooie voeten en glanzende nagels;

2 liter water per dag? Alles over de zin en onzin van veel water drinken;

Vrolijke zomersalades die nèt even anders zijn;

Toeren op Tenerife;

En we kijken binnen in een buitenhuis.

Vanaf nú in de winkels of bestel Libelle 29/30 online en het nummer wordt gratis bij je thuisbezorgd. Liever elke week de nieuwste editie op de mat? Trakteer jezelf dan op een Libelle-abonnement.