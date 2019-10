Tien STerke vrouwen die hun Energie inzetten voor Resultaat. Zij geven mensen die dat nodig hebben nét even dat zetje op de arbeidsmarkt. De afgelopen weken stelden we deze vrouwen en hun initiatieven voor. Wie verdient de titel Libelle STER van 2019?

Zij steken hun hand uit naar mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken:

Cynthia Telting

Cynthia (51) zag dat veel vrouwelijke ondernemers meer wilden weten over de digitale mogelijkheden voor hun bedrijf. Daarom richtte ze #DigiDames op. Met praktische tips, workshops en tools helpt ze hen om hun website, nieuwsbrieven en sociale media op orde te krijgen. “Het is mijn droom om vrouwen overal ter wereld verder te helpen.”

Noëlla de Jager

Het viel Noëlla (52) op dat veel vrouwen moeite hebben om zich te laten horen op een werkvloer met overwegend mannen. Ze creëerde daarom flexwerkplek Good Place 2 Work waar vrouwelijke ondernemers elkaar helpen en gezien worden. “Ik begin te glimmen als ik hoor dat een vrouw door ons netwerk of goede tip haar omzet heeft verdubbeld.”

Nancy van der Vin

Nancy (54) is de oprichter van Rosa Novum, een sociaal bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar een mooie baan in de groenvoorziening. Bij een ander bedrijf kunnen ze hun draai moeilijk vinden, maar bij Rosa Novum doen en leren ze wat ze graag willen. “Ik wilde concreet een verschil kunnen maken.”

Veronika Utasi

Vrouwen met een psychische of een lichamelijke beperking vallen vaak buiten de boot op de arbeidsmarkt. Om hen te helpen, richtte Veronika (38) V. at The City op. Zij ontwerpt de kussens en woonaccessoires die de vrouwelijke medewerkers vervolgens maken. “Hun enthousiasme geeft me veel voldoening.”

Diem Do

Diem (33) wilde iets doen aan het hoge werkloosheidcijfer in haar woonplaats Emmen. Samen met de gemeente ontwikkelde ze Code Gorilla om mensen met lichamelijke of psychische problemen die al lang zonder werk zitten aan te sporen om een cursus tot programmeur te volgen. “Zeventig procent van onze cursisten vindt uiteindelijk een baan.”

Margaret Massop

Margaret (44) laat zien dat ook iemand met een chronische ziekte of beperking een aanwinst kan zijn voor de arbeidsmarkt. Met haar bedrijf Webmastery geeft ze mensen die aan huis gebonden zijn de kans om organisaties te helpen bij hun social media en website. “Ik loop over van trots als ik aan ‘mijn meiden’ denk.”

Arine Huijboom

Op het schoolplein zag Arine (52) dat veel vrouwen met kinderen hun carrière op een laag pitje zetten. “Daar stond een rijk potentieel netwerk dat elkaar verder kon helpen!” Met die gedachte richtte ze Netwerk-pro op. Door haar netwerk in te zetten en trainingen en cursussen aan te bieden, helpt ze werkloze vrouwen en nieuwkomers bij hun zoektocht naar werk, participatie en inburgering.

Pauline de Wilde

Door een rol in een toneelstuk ontdekte econome Pauline (46) waar haar hart echt ligt: op het podium. Dat gevoel gunde ze alle vrouwen. Met haar bedrijf Pauline’s LEF Boost organiseert ze lezingen, workshops, vlogs en coaching om vrouwen te helpen hun passie te vinden. ”Een kleine stap zetten, is vaak al genoeg.”



Laura Rooseboom

Slechts 3% van de investeringen gaat naar bedrijven van vrouwen – veel te weinig. Daarom is Laura (52) samen met Simone 4 jaar geleden begonnen met The Next Women Crowdfund, een fonds dat juist in vrouwen investeert. Daaruit ontstond een groter initiatief: het Borski Fund. “Het is mijn droom om dat mannenlandschap een beetje op de schop te nemen.”

Mirjam Vis

Een vriendin van Mirjam (49) had na een periode van afwezigheid moeite om weer een baan te vinden. Hulp bij het opstellen van een cv en het op orde brengen van haar LinkedIn-profiel was moeilijk te vinden. Om vrouwen die hulp te kunnen bieden, richtte Mirjam Re-Job op. “Ook op latere leeftijd kun je nog gaan voor een baan die bij je past.”

Tekst: Merel Brons. Fotografie: Petronellanitta. Visagie & styling: Ronald Huisinga, Yossip Brandjes (ass.)