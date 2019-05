Vier de Libelle Zomerweek met onze speciale tropische Instagram-gifjes

Het feest voor vriendinnen breekt donderdag los. De Libelle Zomerweek gaat dan van start en dit jaar vieren we tropisch feest. Om dit te vieren hebben we speciale Instagram-gifjes gemaakt om je Stories mee op te vrolijken.

De gifjes zijn te vinden binnen Instagram Stories. Je maakt of uploadt een foto in Stories, klikt op GIF en tikt in de zoekbalk ‘Libelle’. Je kunt de gifjes trouwens ook vinden als je zoekt op ‘zomerweek’, ‘tropical party’ of ‘libelle zomerweek’.



Van tropische bloemen tot wuivende palmbladeren

Nu is het geheel aan jou om te kijken welk Tropische Zomerweek-gifje je gebruikt op jouw verhaal. Ga je voor de kreet ‘take me to the beach’, geef je jezelf een tropische bloem in je haar of kies je voor ‘cocktail o’clock’.

Beeld: Libelle Zomerweek