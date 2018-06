Let goed op: déze lichaamsdelen verbranden het snelst

We kunnen dit weekend weer stralend weer verwachten, dus dat wordt goed insmeren met zonnebrandcrème. Welke lichaamsdelen verbranden eigenlijk het snelst?

Naast dat een verbrande huid pijn doet, kan het ook het risico op huidkanker vergroten. Belangrijk om te weten waar je nét even wat dikker moet smeren, dus.

Haarlijn

Je nek en hoofd worden het meest aan de zon blootgesteld. “Andere typische plekken waar je snel verbrand zijn de haarlijn, lippen en oren, omdat je die vaak vergeet in te smeren”, vertelt assistent-professor dermatologie van de Icahn School of Medicine Orit Markowitz aan Huffington Post.

Beschadigd

Maar de plekken die het allersnelst verbranden zijn toch de borst en schouders. Dermatoloog Jennifer A. Stein: “In de zomer dragen vrouwen tops met blote schouders of een bikini, waardoor de schouders en borst bloot worden gesteld aan de zon. De huid is op deze plekken erg dun, vergelijkbaar met die van het gezicht, waardoor ze snel beschadigd raken.” Zonneschade is ook een van de redenen dat je rimpels op je borst krijgt als je ouder wordt. De huid wordt hierdoor namelijk dunner.

Dagelijks leven

De meeste zonneschade loop je op wanneer je in het dagelijkse leven door de zon loopt, en dus niet doelbewust gaat zonnen. Misschien nog wel erger dan op de dagen dat je op het strand ligt. “Dit komt doordat je je op zulke momenten niet hebt ingesmeerd”, legt biochemicus Karin Hermoni uit. Dus ook als je naar je werk gaat op een mooie, zonnige dag, moet je niet vergeten jezelf goed in te smeren. Met name je schouders en borst dus, en vergeet ook je haarlijn, lippen en oren niet.

Toch weer rode plekken na een dagje zonnen? In de video hieronder zie je wat je moet doen als je goed bent verbrand:

Bron: The Huffington Post. Beeld: iStock