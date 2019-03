Dít betekent de lichaamstaal van jouw kat

Een gebolde rug, nekharen die overeind staan of juist lief spinnen: alles wat jouw kat doet, heeft een bepaalde betekenis.

Met zijn lichaamstaal kan jouw kat verschillende dingen aangeven.

Bek

Heeft jouw kat zijn bek open en komt daar een hoop geblaas en gegrauw uit? Dan voelt hij zich bedreigd. Maar zijn bek kan jou ook andere dingen vertellen. Steekt je kat bijvoorbeeld vaak zijn tong uit? Of gaapt hij juist veel? Hoezee, dit betekent dat hij zich ontspannen en tevreden voelt.

Ogen

Een ander teken dat jouw kat niks te klagen heeft, is als hij traag en met zware oogleden knippert. Wanneer een kat angstig of boos is, zullen zijn ogen juist heel wijd open zijn en heeft hij grote pupillen. Het kan ook voorkomen dat je kat heel erg aan het staren is, zeker wanneer hij een rivaliserende kat tegenkomt. Dit betekent niet dat hij aan het dagdromen is, het is juist een teken van assertiviteit.

Oren

Onzeker katje? Dan zullen zijn oren krampachtig gaan draaien. Als hij schrikt, drukt hij zijn oren juist plat. Dit doet hij in combinatie met het zo klein mogelijk maken van zijn lichaam. Zo hoopt hij dat ‘het gevaar’ hem niet ziet.

Maar vaker zul je je kat zien met opgestoken oren die iets naar voren staan. Ook dit betekent dat hij relaxed en tevreden is. Wanneer hij opkijkt van een beweging of geluid, zullen zijn oren recht omhoog gaan staan. Dit doet hij zodat hij optimaal kan focussen op dat wat zijn aandacht heeft getrokken.

Staart

Van de staart kunnen we misschien nog wel het meeste aflezen. Katten gebruiken veel verschillende staartbewegingen en elke beweging betekent wat anders. De meest voorkomende houding is waarbij jouw kat zijn staart achter zich laat hangen. Hij loopt in zijn eigen territorium, dus hij voelt zich ontspannen en zelfverzekerd.

Als je kat meer aandacht wil, zal hij dit laten weten door zijn staart langs jouw benen te wrijven. En als hij je vervolgens vriendelijk aankijkt, zal zijn staart over zijn rug zijn getrokken en heeft de punt een lichte knik. Een rechte, borstelige staart geeft aan dat een kat bang is. Een trekkende staart met kleine bewegingen betekent dat hij geconcentreerd is.

Bron: Eigen huis en tuin.