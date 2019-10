Komt er licht door de gordijnen? Met deze simpele tip los je dat zo op

Het is in een hotel altijd even wennen voor je lekker slaapt. Het bed ligt anders dan thuis, je hoort ’s nachts andere geluiden of er komt net nog een streepje licht door de gordijnen. Voor dat laatste probleem is een briljante oplossing gevonden.

Ben je thuis zo blij met je verduisterende gordijnen, lig je in een hotelkamer al vroeg in de ochtend wakker door het licht dat tussen de gordijnen door komt. Dat is blijkbaar een frustratie die veel vakantiegangers hebben, want een briljante oplossing voor dit probleem gaat nu het internet over.

Broekhanger

De Amerikaanse Rick Klau deelde deze week op Twitter dé oplossing tegen dit gordijnprobleem. In het bericht gaf hij aan dat hij dit trucje ook weer van iemand anders op Twitter heeft geleerd, maar dat maakt het niet minder succesvol. Zijn oplossing: klem met een broekhanger de twee gordijnen aan elkaar vast zodat je ’s ochtends vroeg geen last hebt van het licht. Dat we dat niet eerder hebben bedacht.

I don’t remember who posted this on Twitter a few years ago, but whoever you are: you have improved every night I’ve spent in a hotel since. pic.twitter.com/NpuuumqHV8 — Rick Klau (@rklau) October 4, 2019

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock