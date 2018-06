Dit weekend kunnen we misschien 'lichtgevende' nachtwolken zien

Dit weekend loont het om vlak na zonsondergang naar boven te kijken. Niet om vallende sterren, maar zogenoemde lichtende nachtwolken. Een waar natuurfenomeen.

De kans om de ‘lichtgevende’ wolken te zien is tot zo’n anderhalf uur na zonsondergang het grootst, zo meldt Weeronline. Je kunt je dan het best richten tot de noordwestelijke hemel.

IJskristallen

Deze lichtende nachtwolken kunnen ontstaan wanneer er zich kleine ijskristallen vormen op stofdeeltjes in die wolk, afkomstig vanuit de ruimte van bijvoorbeeld meteoroïden. Het licht dat de zon op die kristallen schijnt wordt weerkaatst naar de aarde, waardoor het dus lijkt alsof de wolken licht geven. Dat geeft een prachtig resultaat, met een zilverblauwe streperige structuur (zie foto hieronder). Overdag is dit effect met het blote oog niet zichtbaar, en daarom moeten we dus wachten tot de zon is ondergegaan. Zet je wekker maar: dat moment is volgens de weerexperts tussen 21.45 uur en 22.00 uur.

Helder weer

Om de lichtwolken – die een stuk hoger liggen dan wolken gebruikelijk liggen – te kunnen zien, moet de lucht wel helder zijn. Dat is komende nacht nog niet het geval, weet Weeronline. Zondagavond en -nacht klaart het naar verwachting wel meer op.

Dit weekend is kans op lichtende #nachtwolken. Heb jij ze wel eens gezien? Lees hier alles over deze bijzondere wolkensoort: https://t.co/1YufSUimCS pic.twitter.com/YcJsc7saCu — Weeronline (@weeronline) June 9, 2018

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weeronline. Beeld: iStock

Nog meer van de natuur genieten? Dat doe je volop in de Veluwe:

3 dagen naar de Veluwe Vanaf € 89,- Boeken

Door een regenbui gefietst of gelopen? Zó krijg je je schoenen snel weer droog – en nee, niet door ze te föhnen: