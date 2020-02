Bij déze budgetsupermarkt koop je mooie kamerplanten voor een prikkie

Ja hoor, je kunt weer bij de Lidl terecht voor prachtige kamerplanten. Dus zin om je huis op te fleuren met wat groen? Ren dan snel naar de winkel.

Het is altijd fijn om je huis wat meer kleur te geven en dat doe je heel makkelijk met een paar mooie kamerplanten.

Koopje

En daar hoef je echt geen klauwen met geld voor te betalen, want als je slim bent, wacht je op een mooie aanbieding. Zoals nu, want de Lidl verkoopt vanaf woensdag 26 februari prachtige kamerplanten in pot voor maar 3,99 euro. In de folder staan 4 verschillende soorten planten en worden verkocht in een hippe, neutrale pot. De planten zijn tussen de 16 en 25 centimeter hoog.

Fruitbomen

En of dat nog niet genoeg is, staan in de Lidl folder van komende week ook nog een paar leuke planten op lavasteen. Deze planten zijn best bijzonder, want ze groeien op lava. Lava is een vulkanisch gesteente dat wordt gewonnen vanuit de aardbodem. Het enige wat je moet doen is de steen tot 2/3 vullen met water. De plant haalt zelf water uit de lavasteen. En dat voor 11.99 euro per stuk.

Bron: Cosmopolitan, Beautify. Beeld: iStock