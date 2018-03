Lidl verkoopt binnenkort dít bijzondere (dure) item

Als je aan Lidl denkt, dan denk je al gauw aan fijne boodschappen en spulletjes voor in huis die niet veel kosten.

Maar nu gaat de supermarktketen een andere kant op.

Lekker goedkoop rijden

Want Lidl gaat binnenkort auto’s verkopen. Jawel, en niet zomaar auto’s: het gaat om BMW’s. Per jaar gaan er ongeveer 10.000 over de toonbank vliegen, aldus het management van de Duitse supermarktketen. De prijs zal ook aantrekkelijk zijn, want Lidl krijgt bij BMW 48 tot 50 procent korting op dieselauto’s van het automerk. Mocht je interesse hebben in een chique bak, dan kun je het beste eventjes naar Duitsland. Voorlopig worden de auto’s alleen daar verkocht.

Je ziet ze helaas niet in de etalage staan, want de auto’s worden alleen bij specifieke punten verkocht. Het gaat dan met name om tweedehands BMW’s. Nou ja, weer eens wat anders dan je brood en melk.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock