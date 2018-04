Lidl komt met ijsjes in de smaak van jouw favoriete cocktail

Het is echt waar: het wordt weer mooi weer. Eind deze week loopt de temperatuur weer op naar een fijne 20 graden mét een fijn zonnetje. Perfect weer voor een ijsje dus. En wát voor ijsje.

Lidl introduceert net deze week de nieuwe themaweek: ‘De Caribische keuken’. En dat lijkt precies op het goede moment te komen. Deze week zijn er naast Caribische specialiteiten ook nieuwe ijsjes verkrijgbaar. En daar worden wij (en we weten het zeker, jij ook) heel blij van.

Alcohol

Vanaf donderdag liggen er in het vriesvak van de supermarkt namelijk ook ijsjes in de smaken Cuba Libre, Pina Colada, Mojito en Strawberry Daiquiri. Ja, dan hebben we het over de cocktails. De ijsjes bevatten dan ook een laag percentage alcohol. Daar sluiten we de borrel graag mee af!

Beeld: iStock.