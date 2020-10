Lief: deze hond knuffelt met ieder hondje dat op zijn pad komt

Ben jij op dit moment ook wel toe aan wat feel good-nieuws? Snappen we helemaal. Daarom willen we je even wijzen op het Instagram-account van hond Wallace.

Want wie vindt dat zijn eigen hondje het allerliefste beestje is dat er bestaat, heeft corgi Wallace nog niet ontmoet.

Advertentie

De liefste hond

Wallace is een corgi van 1 jaar oud en zijn grootste hobby is knuffelen. Met zijn baasje, maar ook vooral met andere hondjes. Iedere viervoeter die de corgi tijdens zijn wandelingetjes tegenkomt, krijgt van hem een knuffel. Zijn baasje, de Amerikaanse David, legt deze knuffels vast en deelt de schattige kiekjes op Instagram.