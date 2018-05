Lief: deze hond rijdt elke dag in haar eentje met de bus naar het park

Mocht je ooit in Seattle een zwarte hond in een bus voorbij zien rijden, dan zou het zomaar Eclipse kunnen zijn. Deze lieve labrador laat zichzelf iedere dag uit in het park, en neemt hiervoor (in haar eentje!) de bus.

Eclipse gaat zo vaak met de bus, dat ze zelfs een buskaartje heeft hangen aan haar halsband. Zonder de hulp van andere passagiers weet ze precies waar en wanneer ze moet uitstappen. Best knap, toch?

Slimme hond

Het begon allemaal toen Eclipse ongeduldig aan het wachten was op haar baasje Jeff, die buiten de bus een sigaret stond te roken. Ze was zo ongeduldig dat ze uiteindelijk zelf zonder hem in de bus stapte. Op dat moment realiseerde Jeff zich dat zijn slimme hond het misschien wel zelf kon. Hij besloot haar een aantal keer naar de bus te brengen, en na een paar keer oefenen kon ze het prima zonder hem af.

Populair

Dit betekent overigens niet dat Jeff nooit met haar meegaat. Hij laat Eclipse nog regelmatig zelf uit of hij haakt later in het park nog aan. Eclipse is inmiddels een bekend gezicht onder de buschauffeurs en ook de passagiers zijn gek op haar. Wij snappen wel waarom, wat een schatje!

Bron: Boredpanda. Beeld: Facebook