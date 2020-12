Leer jezelf en je partner nóg beter kennen met Libelle’s ‘Liefde in Lockdown’

Dit jaar is alles anders. Daar waar velen normaliter met grote gezelschappen kerst vierden, is het dit jaar met een klein gezelschap bést even wennen. Maar met Libelle’s grappige spel ‘Liefde in Lockdown’ maak je er alsnog een feestje van!

Want het zijn de kleine, grappige, mooie en liefdevolle momenten die ons door deze lockdown heen slepen de komende tijd.

Liefde in Lockdown

Hoe goed ken jij je partner, dochter of zoon eigenlijk echt? En hoe goed ken jij jezelf eigenlijk? Daar kun je met het spel ‘Liefde in Lockdown’ in enkele minuten achter komen. Dit doormiddel van twintig vragen, ingesproken door Pien Akkerman. Vragen als ‘Wie heeft er lockdownkilo’s?’ ‘Wie is het meest zielig als -ie ziek is?, ‘Wie is het meest eigenwijs? Jij of je partner?’ passeren de revue en zorgen gegarandeerd voor de nodige hilariteit.