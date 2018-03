Iedereen smelt op Twitter voor deze lieve aflevering van 'Eindelijk Thuis'

De 27-jarige Eliza ging samen met haar adoptiemoeder Marijke terug naar haar geboorteland Suriname. Het was voor hen een beladen reis, want Eliza wilde nooit eerder terug.

“Voor mij stond Suriname voor mijn angsten,” aldus Eliza.

Onzeker meisje

Eliza groeide op als een onzeker meisje dat niet gemakkelijk haar emoties deelde. Tot grote frustratie van moeder Marijke. “Ik weet gewoon niet wat er in haar omgaat.”

Beladen onderwerp

Nooit wilde Eliza praten over haar adoptie, maar in de Palmentuin in Paramaribo is het dan eindelijk zover. Voor het eerst delen moeder en dochter hun emoties over dit beladen onderwerp. Marijke: “27 jaar hebben we hier niet over gesproken. Ongelooflijk.”

Mooie reacties

Veel kijkers waren ontroerd door de lieve adoptiemoeder en hoe veel sterker de band met haar dochter werd door deze reis.

27 jaar niet over de (soms pijnlijke) adoptie gesproken.

Maar nu bloeit er eindelijk een echte band op tussen moeder en dochter. En die is mooi en oprecht van beide kanten! #eindelijkthuis pic.twitter.com/XBUmBHP1fC — Elsschot (@marcelbar8) 19 maart 2018

Deze moeder lijkt mij zo lief en begripvol. Wat een wereld vol verschil met de aflevering van vorige week. #eindelijkthuis — Lotte (@LOTTEesmee) 19 maart 2018

Prachtig programma! En wat een liefde van die moeder naar haar dochter en Visa Versa.. #eindelijkthuis — Alberdina Chatarina (@dinie_van) 19 maart 2018

Los laten is ook een kunst! Lieve moeder💞 Ik weet er alles van….Ook met eigen kinderen #eindelijkthuis — Alberdina Chatarina (@dinie_van) 19 maart 2018

Bron en beeld: KRO NCRV