Er is een wel heel lieve trend gaande op Facebook waarbij er massaal geld wordt ingezameld

Wanneer je jarig bent krijg je vaak een boel geld van vrienden en familie. Geld dat velen van ons vaak overbodig vinden, omdat ze al genoeg hebben. Iemand besloot daarom een tool van Facebook te gebruiken om dit geld aan een goed doel te schenken, waarna velen volgden.

Al eerder lanceerde Facebook de tool waarbij Nederlanders geld kunnen inzamelen voor persoonlijke goede doelen en non-profitorganisaties. Maar nu lijkt het daadwerkelijk opgepikt te zijn en wordt er massaal geld ingezameld.

Instanties

Op een speciale pagina kunnen Facebook-gebruikers invoeren voor welk doel ze geld op willen halen. Dit kan voor een belangrijk persoon voor diegene zijn, maar ook verschillende bestaande stichtingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om geld op te halen voor de operatie van een gevonden zwerfkat, maar ook voor bijvoorbeeld KiKa.

Verjaardagen

Een uitgelezen kans dus voor veel Facebookgebruikers om hun verjaardagsgeld rechtstreeks naar het goede doel te sturen. Zo staat er bij Facebookgebruiker Gert-Jan op zijn tijdlijn: “Ik vraag dit jaar donaties aan CliniClowns voor mijn verjaardag. Ik heb deze non-profitorganisatie gekozen omdat ik haar missie erg belangrijk vind. Ik hoop dat je uit mijn naam een bijdrage wilt doen om mijn verjaardag te vieren. Alle beetjes helpen me om mijn doel te bereiken.” Ondertussen heeft hij 105 euro van de beoogde honderdvijftig euro ingezameld.

Ook Anita koos een non-profitorganisatie uit om haar verjaardagsgeld aan te besteden, namelijk KiKa. Ze hoopt dat haar vrienden en familie via deze weg het verjaardagsgeld gaan storten dat ze zou krijgen.

Facebookgebruiker Marcel besloot Het Vergeten Kind te kiezen. “Zelf hebben wij ook 2 fantastisch lieve pleegkinderen in huis, die zo’n beetje alles wel hebben wat hun hartje begeert”, schrijft hij erbij. “Voor de kinderen van Het Vergeten Kind is het niet altijd een feestje. Ik hoop dat je uit mijn naam een bijdrage wilt geven om mijn verjaardag te vieren.” Marcel is daarmee zelfs óver zijn beoogde bedrag uit gekomen: hij heeft tot nu toe maar liefst 205 euro ingezameld. “Mooi verjaardagscadeau Marcel”, schrijft iemand van zijn vrienden er dan ook bij.

Wanneer de inzameling is beëindigd, geeft Facebook dit allemaal automatisch aan. Zo haalde Bart tweehonderdzeventig euro op voor zijn vijftigste verjaardag. Het geld wordt dan binnen twee weken op de rekening van de non-profitorganisatie gestort.

Geen winst

De inzamelacties zijn openbaar, maar alleen Facebookgebruikers kunnen doneren. Facebook zegt geen winst te willen maken op de inzamelingsacties, maar er wordt wel een klein bedrag ingehouden om een aantal kosten te dekken.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het opzetten van zo’n actie, of binnenkort jarig zijn… Meer informatie kun je op deze pagina vinden.

