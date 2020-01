Liever geen hond in je bed? Déze co-sleeper biedt uitkomst

Hoewel het natuurlijk hartstikke knus is om samen met je hond in bed te slapen, is het niet heel hygiënisch. Gelukkig is er nu een manier om toch nog met je hond te kunnen slapen, maar je bed alsnog schoon te houden.

Er bestaat namelijk een speciale co-sleeper voor honden die je aan je bed kunt schuiven.

Advertentie

Knus naast elkaar slapen

Deze co-sleeper voor honden is bijna hetzelfde als een co-sleeper voor pasgeboren baby’s: het bedje is aan één kant open zodat je ‘m aan je eigen bed kunt schuiven. Zo lig je op precies dezelfde hoogte als je hond, maar lig je wel gewoon in een apart bed.

Lekker veel ruimte voor jezelf

Naast dat dit een stuk hygiënischer is, hoef je ook geen ruzie te maken om wie de meeste ruimte krijgt. Honden hebben er nu eenmaal een handje van om je hele bed in te pikken als je ze bij je laat slapen. Daarnaast zijn ze ook nog eens vaak erg beweeglijk, waardoor je uiteindelijk geen oog dichtdoet. Met een co-sleeper heb je hier allemaal geen last van.

Prijskaartje

Ook fijn: er zit een trapje vast aan de co-sleeper, zodat je hond gemakkelijk in en uit z’n bed kan klimmen. Echt goedkoop is de co-sleeper niet, want voor de ‘Pet’s Bedside Bunk co-sleeper’ kost je $200 wat omgerekend zo’n €182 is.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Pnws, Facebook. Beeld: iStock