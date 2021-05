Waarom je niet voor de zekerheid een vakantie in Nederland moet boeken

Na bijna een jaar vertoeven in eigen land willen veel mensen graag weer naar het buitenland op vakantie. Maar stel dat dat niet kan. Dan is het handig om een vakantieadresje in Nederland achter de hand te hebben, toch? Toch is dat niet heel aardig om te doen, het kan namelijk Nederlandse ondernemers in de problemen brengen.

Daarvoor waarschuwt ABN Amro. Want wie nu voor de zekerheid een huisje in Nederland boekt, maar kort voor de zomer hoort dat een vakantie naar de zon toch nog door kan gaan, weet niet hoe snel hij moet annuleren. Het gevolg: lege vakantiehuisjes in het hoogseizoen.

Advertentie

Veel Nederlanders die schaduwvakantie boeken

Er zijn al relatief veel vakantiehuisjes en campingplekken geboekt in Nederland. Zo’n 70% van de vakantiehuisjes en 63% van de campingplekken zijn al vergeven. Dat blijkt uit data van Stratech, leverancier van reserveringssystemen. En uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) blijk dat 4 van de 10 Nederlanders een vakantie in eigen land wel ziet zitten.

Uit een ander, wereldwijd onderzoek van het NBTC blijkt ook dat 70% van de mensen de definitieve vakantiebestemming nog af laat hangen van de corona-ontwikkelingen.

Dat onderzoek ging niet specifiek over ons eigen kikkerlandje. Maar toch toont het wel aan dat mensen pas later écht besluiten waar ze naartoe op vakantie willen. En dat kan zorgen voor last-minute annuleringen.

Gevolgen voor parkeigenaren vallen mee

ABN Amro waarschuwt in het rapport camping- en vakantiehuiseigenaren voor deze gang van zaken: “In dat geval kunnen inkomsten weleens flink achterblijven bij de normale verhuur. Om nog maar niet te spreken van het uitblijven van extra omzet uit activiteiten op het vakantiepark als gasten massaal wegblijven”, valt er te lezen.

Gelukkig denken verschillende deskundigen dat de financiële gevolgen voor de toeristische sector wel mee gaan vallen. Zo zegt Laurens Taekema van Parkvakanties.nl, waar grote parken als Landal, Roompot en Center Parcs zijn aangesloten, tegen het AD: ,,Er zullen vast een paar mensen zijn die dit, het boeken van een schaduwvakantie, bedacht hebben. Maar die hebben dan wel echt hun best moeten doen. Denk aan voorwaarden van parken uitpluizen, alles goed timen met boekingsdata, en dergelijke.”

Daarbij vullen de Nederlandse vakantieparken zich ook met buitenlandse vakantiegangers als de coronamaatregelen versoepelen, stelt ABN Amro in het rapport.

Liever geen schaduwvakantie boeken

Heb jij nog geen vakantieplannen? Een schaduwvakantie boeken kun je dus beter niet doen. Maar wie sowieso al van plan was om in Nederland op vakantie te gaan, kan beter óf nu boeken, óf wachten tot de last-minute plekken vrijkomen. Happy holiday!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD, ABN Ambro.