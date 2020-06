Dankzij déze simpele lifehack zie je zo of je plant nog water nodig heeft

Te weinig of te veel licht, te veel of juist te weinig water: het leven van een plantenmoeder gaat niet altijd over rozen. In de praktijk blijkt het soms bijzonder lastig om een plant in leven te houden. Te weinig water betekent een droge, zielige plant. Te veel water betekent einde oefening. Maar die dagen zijn vanaf nu voorbij. Met de volgende truc weet je namelijk precies wanneer jouw plant water nodig heeft.

Niets is zo moeilijk als een plant de juiste verzorging geven. Wist je al dat het geven van te veel water de nummer 1 reden is dat je planten het niet volhouden in huis? Daarom komt deze life hack goed van pas.

Misschien is de zondag voor jou de dag dat je een rondje door het huis doet om je groene rakkers te voorzien van een scheutje water. Vanaf nu is het verstandig om eerst even aan de aarde te voelen voordat je met de gieter de grond weer nat maakt. Het werkt als volgt.

Het enige wat je nodig hebt, is je vinger. Door je vinger in de aarde te stoppen kun je namelijk precies achterhalen of je plant water nodig heeft of niet. Stop je vinger een paar centimeter in de bodem van de plant. Zie je aarde op je vinger als je ‘m uit de grond haalt? Dan heeft je plant geen water nodig. Blijft er maar een klein beetje grond plakken? Dan is het tijd om je plant water te geven.

Liever te weinig dan te veel water

Je planten te veel water geven is hetzelfde als uitschieten met het zout of te veel blush op je wangen aanbrengen: je kunt het niet (makkelijk) ongedaan maken. Een plant weer tot leven brengen die te weinig water heeft gekregen is bijvoorbeeld veel eenvoudiger dan een plant redden die is verdronken door de hoeveelheid water. Wacht daarom nog even met water geven als de grond nog vochtig aanvoelt.

Hebben je planten het toch opgegeven omdat je iets te gul bent geweest met het water? Gooi ze dan nog niet weg en probeer eerst dit.

Nog meer tips nodig bij het water geven van je planten? Híer moet je rekening mee houden:

Bron: Well and Good. Beeld: iStock