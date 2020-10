Lifehack: híer is dat plastic lipje uit de oliefles dat je altijd weggooit voor

Bij een nieuwe olie- of azijnfles, moet je voor gebruik altijd een plastic lipje verwijderen. Die verdwijnt in de prullenbak. Maar dat moet je niet meer doen! Dat plastic lipje blijkt namelijk híer voor te zijn.

En dat is eigenlijk hartstikke handig.

Probleem

Ken je dat? Je hebt een lekkere salade gemaakt en wil slechts een kleine scheut olie of wijnazijn toevoegen om hem af te maken. Je schenkt voorzichtig een beetje over je salade heen, maar uit de grote opening van de fles komt een veel te grote scheut en voor je het weet is je salade naar de knoppen. Nu is hij namelijk veel te vet of veel te zuur!

Plastic lipje

Dit probleem is voor altijd verleden tijd als je dat plastic lipje uit de fles nu eens niet weggooit. Als je een nieuwe fles olie of azijn aanbreekt en je trekt het plastic lipje uit de opening, draai het lipje dan om en duw het terug in de opening. Met deze lifehack zorg je er namelijk voor dat er een kleine opening overblijft, waardoor je makkelijk je olie of azijn kunt sprenkelen.