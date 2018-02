Waarom je altijd aan de linkerkant van een vliegtuig in- en uitstapt

Is het je ooit opgevallen dat je altijd aan de linkerkant van een vliegtuig in- en uitstapt? Nee? Ons ook niet.

Maar als je erover nadenkt dan klopt het wel. Je stapt nooit aan de rechterkant in.

Even loeren

En dat heeft meerdere redenen. Want zoals je misschien weleens merkt wordt de bagage aan de rechterkant ingeladen. Daarnaast wordt er aan die kant van het toestel ook getankt. Ook zitten piloten vaak aan de linkerkant en zo kunnen ze dus zien wie er allemaal instappen en hoe snel het allemaal gaat. Bovendien kan de piloot zo beter de ingang van het vliegveld in de smiezen houden, de slurf, de terminal en het grondpersoneel. Best praktisch, dus. En weet je dat ook weer.

Bron: MSN. Beeld: iStock