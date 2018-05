Actrice Liza Sips deelt eerlijke foto van haar blote babybuik

De 27-jarige actrice Liza Sips is in verwachting van haar tweede kind. Ze deelt op social media een eerlijke foto van haar bolle babybuik.

Liza is sinds begin 2013 samen met haar vriend Ralph Manheim. Ze hebben al een zoontje, Jonah, en krijgen nu samen een dochter. Jonah werd in april 2016 geboren.

Bij haar foto schrijft ze: “Lief meisje, wat groei je hard! Ik moet er af en toe écht even bewust bij stilstaan dat ik momenteel in verwachting ben (al 25 weken)! Jouw broer, werk én de verhuizing zorgen ervoor dat de tijd om vliegt, maar gelukkig ben jij er om me in ieder geval een paar keer per dag goed ‘wakker’ te schoppen. You go, girl!! Gelijk heb je! Wij kunnen niet wachten tot je ons gezinnetje compleet komt maken!”

Liza Sips speelde lange tijd de vaste rol van Vicky Pauw in Goede Tijden Slechte Tijden. In 2009 was haar laatste draaidag voor de soap. Inmiddels richt ze zich meer op presentatieklussen.

Liza met een eerdere zwangerschapsfoto:

Bron & Beeld: Instagram