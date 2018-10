Op deze locatie in Nederland kun je zélf Expeditie Robinson spelen

Elke donderdag zitten veel fans klaar voor een nieuwe aflevering van Expeditie Robinson. Droom jij er ook weleens van zo’n avontuur op een eiland? Lijkt onbereikbaar, maar je hoeft er Nederland niet eens voor uit.

Oké, het is dan misschien niet de officiële versie van het RTL-programma, maar op het strand van Scheveningen, Kijkduin en Hoek van Holland kun je toch echt een dagje doen alsof je een deelnemer bent van Expeditie Robinson. Inclusief eilandraad. Een evenementenbureau in Den Haag heeft voor groepen een programma ontwikkeld dat lijkt op het televisieprogramma. Hierbij staat teambuilding centraal.

Proeven

Het programma begint met het maken van de teamvlaggen. Daarna begint de expeditie echt op de verschillende ‘eilanden’. De teams moeten proeven tegen elkaar spelen net zoals in het echte televisieprogramma. Denk aan: touwtrekken, XL Jenga of een waterrace. Ook de eilandraad mag natuurlijk niet ontbreken. Bij deze eilandraad geeft iedereen een positieve stem aan een teamlid. Deze stemmen spelen uiteindelijk in de finale een belangrijke rol. In die finale kiest de jury namelijk de echte Robinson van de dag. Klinkt toch als een heel leuk uitje met collega’s? Meer informatie vind je op de website.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.