‘Lockdownpaniek’ slaat toe: journalist deelt video van mega-rij voor cadeauwinkel

Maandagochtend kondigde de NOS een nieuwe, strenge lockdown aan. Vanaf middernacht gaat deze ‘harde lockdown‘ in, in de hoop het aantal besmettingen fors terug te dringen. Om heel gauw de laatste kerstinkopen te doen, trokken veel mensen de stad maandagmiddag in alle ‘lockdownpaniek’ nog even in.

Op Twitter deelt RTL nieuwslezer Antoin Peeters bizarre beelden van een enorme rij voor een winkel in Dordrecht.

Harde lockdown

Maandag is voorlopig de laatste mogelijkheid om kerstcadeautjes in een fysieke winkel te scoren. Dinsdag moeten alle niet-essentiële zaken hun deuren sluiten, tot en met 19 januari. Ook veel mensen die een contactberoep uitoefenen, moeten tot die tijd het werk neerleggen.

Lockdownpaniek

En dat zorgt in veel gevallen voor lichte paniek. Bij kappers, nagelstudio’s, schoonheidssalons en in winkels is het in steden en dorpen een drukte van jewelste. En dat terwijl de regels juist maandag al zijn doorgevoerd om deze drukte dinsdag te voorkomen. In eerste instantie zouden de strenge maatregelen namelijk dinsdag pas ingaan.