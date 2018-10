Ben je van mening dat je toe bent aan een hoger salaris, maar vind je het spannend om het gesprek aan te gaan? Denk dan vooraf goed na over (de kleur van) je outfit. De juiste keuze zou je nog wel eens kunnen helpen om die loonsverhoging voor elkaar te krijgen.

De kleuren die van positieve invloed zijn op het gesprek? Rood en blauw.

Vandaag is rood

Als je met goede zin aan het gesprek gaat beginnen, moet je voor rode kleding kiezen. Dat straalt uit dat je je goed bewust bent van alles wat je al voor het bedrijf hebt betekend en uitkijkt naar de toekomst. Rood straalt kracht, zelfvertrouwen en warmte uit en zorgt ervoor dat je gesprekspartner het sneller eens is met jouw ideeën.

Let wel op: met een rode outfit is het ook een tikkeltje oppassen geblazen. Rood kan een positieve invloed hebben op je enthousiasme, maar ook een negatieve invloed op klachten en andere negatieve boodschappen tijdens het gesprek.

Blauw

Heb je vooral kalmte nodig? Ga dan voor een blauwe outfit. Een blauwe kleur zorgt voor een ontspannen gevoel én een betere sfeer tijdens het gesprek.

Het allerbelangrijkste tijdens zo’n gesprek over loonsverhoging? Dat is toch wel zelfvertrouwen. Als jij denkt je beter te voelen in een groene jumpsuit dan in een rode of blauwe outfit, dan moet je dat natuurlijk vooral doen en het kleuradvies met een korreltje zout nemen.

Bron: Flair. Beeld: iStock