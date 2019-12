Bijna aangereden loterij-egeltje Freddie steelt harten van kijkers

De nieuwe tv-commercial van de Staatsloterij pakt kijkers helemaal in. In het spotje staat de schattige Freddie centraal: een bíjna aangereden egeltje dat dankzij een lieve man een heerlijk winteronderkomen krijgt.

‘Lief’, ‘Ontroerend’ en ‘we love Freddie’, klinkt het op Twitter. Vorig jaar stroomden de complimenten binnen voor de toen zo geliefde Staatsloterij-reclame over hondje Frekkel. Moeilijk te overtreffen, maar het is gelukt.

Vertroetelen

In het spotje zie je hoe een man ’s avonds een oudejaarslot koopt en door de regen huiswaarts keert. Ineens ziet hij een klein egeltje, midden op de weg. Hij besluit zich over het beestje te ontfermen en neemt het mee naar huis. Daar geeft hij Freddie te eten en bouwt een speciaal hokje voor hem in de tuin. De man is zo in de weer met Freddie dat hij z’n staatslot compleet vergeet.

Jackpot

Vier maanden later is Freddie uit zijn winterslaap ontwaakt. Rond diezelfde tijd blijkt dat de winnaar zijn prijs van maar liefst 30 miljoen euro nog steeds niet heeft opgehaald. Wonder boven wonder vindt de man ineens zijn lot terug en jawel… de jackpot is op zíjn lot gevallen!

Aandacht voor elkaar

Dat de jackpot wordt gewonnen is natuurlijk heel fijn, maar de boodschap van deze commercial is misschien nog wel véél belangrijker. Namelijk: “aandacht voor elkaar is in de decembermaand belangrijker dan winnen”, zegt ook Staatsloterijwoordvoerder Sander van de Vooren.

Verliefd

Dat wordt wel duidelijk met deze commercial. De kijkers zijn verliefd op Freddie en hoe de man met het egeltje omgaat. ‘Ik wil ook een Freddie’, klinkt het op de sociale media. Helaas is Freddie uit de commercial geen echte egel, maar digitaal gemaakt. Maar een fijn hokje bouwen om de egels in je tuin een goede winterslaap te bieden, dat kan natuurlijk altijd.

Schattige #Freddie uit de hartverwarmende kerstcommercial van @Staatsloterij heeft al zijn eigen egelhuisje. Laten we alle Freddies in Nederland een warm huisje geven deze winter. Hier lees je hoe. 👇🦔❤ #kerstgedachte #winterslaap https://t.co/wuG1TXqJR1 — Egelopvang Papendrecht (@EgelopvangPD) December 10, 2019

Ik vind het filmpje weer prachtig @Staatsloterij wij hebben onze eigen #Freddie pic.twitter.com/Tzfe7cbcTq — MoniqueD 🐱⚽️🌎🛍 (@Moniekske0409) December 10, 2019

Ik zie net de nieuwe reclame van de @Staatsloterij….. Ik wil ook een Freddie!!!!! 😢 in de tuin met een huis, zoals het hoort. — Barbara (@underkoffer) December 10, 2019

Dit is gewoon echt een mooie reclame, complimenten @Staatsloterij https://t.co/y3mMv7exil — Robin ❌❌❌ 🦅 (@Robinbouw8) December 10, 2019

Bron: AD. Beeld: iStock, Twitter