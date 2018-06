Het is zover: een luchtbed met een gat waar je je borsten kwijt kunt

Fijn voor iedereen met een maatje meer rond de buste: vanaf nu is er een speciaal luchtbed dat wat ruimte overlaat voor je borsten.

En dat dobbert wel zo lekker in de zee.

Het begon als een 1 april-grap van lingeriemerk Bravissimo, maar het is nu werkelijkheid geworden. Handig voor alle vrouwen met grote borsten: hier kun je ze makkelijk in kwijt. Het luchtbed heeft een speciaal gat waar je je borsten in kunt laten hangen, zodat je heerlijk op je buik kunt liggen. Best slim, toch? Dat dit niet eerder is bedacht…

Je hebt er al eentje voor 28 euro. Je kunt ze hier bestellen.

Bron: Metro UK. Beeld: Twitter