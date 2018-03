Dág eenhoorns: deze luchtbedden in de vorm van wijnflessen wil je hebben deze zomer

Met opblaasbare flamingo’s of eenhoorns op het water dobberen is zó 2017. Nee, deze zomer springen we massaal op luchtbedden in de vorm van wijnflessen.

Van sauvignon tot en met rosé: dat wordt hikkend de zomer vieren in het zwembad of op het strand.

Koopje

Voor zo’n riante opblaasbare fles wijn van ruim twee meter lang hoef je niet zo diep in je buidel te tasten: zowel het sauvignon– als het roséluchtbed kosten nog geen 25 euro op Amazon.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook, Pinterest. Beeld: Facebook, Pinterest

Bij zo’n leuk luchtbed hoort een dito badpak. Duik eens in deze collectie:

Als je déze wijnen altijd in huis hebt, zit je volgens Libelle’s wijnvlogger Heleen altijd goed als je een diner geeft: