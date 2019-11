Wordt de luchtkwaliteit écht beter door een kamerplant?

Over kamerplanten wordt vaak gezegd dat ze tal van voordelen hebben. Zo zouden ze heel goed zijn voor de luchtkwaliteit in huis. Maar is dit wel echt zo?

Nieuw onderzoek, gepubliceerd in Journal of exposure science and environmental epidemiology toont aan dat dit allemaal een beetje overdreven is. Ventilatiesystemen zoals airconditioning zijn bijvoorbeeld vele malen sneller in het zuiveren van lucht.

Advertentie

Huis vol planten

Sterker nog: er zouden tussen de 10 en 1000 planten per vierkante meter vloeroppervlak nodig zijn om lucht even snel te reinigen als ventilatiesystemen. Dus tenzij je wilt leven in een huis dat tot de nok toe vol met planten staat, kun je toch beter voor die ventilator gaan.

Foutje

Hoe is het fabeltje rond luchtzuiverende planten dan de wereld ingekomen? Dit zou geconcludeerd zijn na een NASA-studie in 1989. Bij deze studie werden testen gedaan met kamerplanten, maar dit werd gedaan in een afgesloten kamerlab. Niet in een realistische binnenomgeving zoals een kantoor of een huiskamer. Er werd ook nooit verder onderzoek gedaan of de resultaten ook voor zo’n omgeving gelden. Planten zuiveren dus wel de lucht, maar slechts in minimale mate.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN. Beeld: iStock