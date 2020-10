Teveel fijnstof in Nederlandse huishoudens: zó verbeter je de luchtkwaliteit

Met al dat thuiswerken willen we het binnen zo gezellig mogelijk maken. Kaarsjes aan en de verwarming hoog voor een behaaglijk sfeertje. Maar dat is helemaal niet goed voor de luchtkwaliteit: in vele Nederlandse huishoudens blijkt teveel fijnstof aanwezig.

Dat meldt Volkskrant woensdag naar aanleiding van een steekproef van TNO, de Nederlandse organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek.

Te hoge concentratie fijnstof

Na de steekproef van het TNO bleek dat er in 15 procent van de Nederlandse huishoudens een te hoge concentratie fijnstof is aangetroffen. Deze concentratie ligt boven het jaargemiddelde hoeveelheid fijnstof dat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. En dat kan nare gevolgen hebben voor je gezondheid, want de fijnstofdeeltjes kunnen je longen binnendringen, wat het risico op hart- en vaatziekten vergroot.