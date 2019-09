Libelle Legt Uit: wat doe je als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat?

Wegens grote financiële problemen staakt luchtvaartmaatschappij Thomas Cook maandag ál haar werkzaamheden. Wereldwijd zijn er meer dan honderdduizend reizigers gestrand. Daarom geeft Libelle antwoord op de prangende vraag: wat te doen bij zo’n dergelijk faillissement?

“Alle boekingen bij Thomas Cook, waaronder vluchten en vakanties, zijn nu geannuleerd”, meldt de Britse organisatie aan NOS. Bij de Nederlandse tak van het bedrijf, Neckermann Reizen, is het sinds maandagochtend ook niet meer mogelijk om een reis te boeken.

Standaardprocedure

Marieke Hannink van EUclaim legt uit dat je in geval van tijdsverlies een vergoeding kunt claimen bij de luchtvaartmaatschappij. “Wanneer je 3 uur of langer vertraagd bent, kunnen wij jouw recht op financiële compensatie normaliter bij de luchtvaartmaatschappij verhalen.” Ze vervolgt: “Op het moment dat een luchtvaartmaatschappij failliet is, wordt dat lastig.”

Claim indienen

Marieke vervolgt: “Je kunt nog wel een claim indienen, maar dan wordt deze bij de curator neergelegd. Als particuliere klant kom je dan waarschijnlijk onderaan de stapel met schuldeisers te liggen. Dan is de kans dat je je geld terugkrijgt op basis van tijdsverlies klein.”

Mogelijkheden

Het lastigste in deze situatie is dat er naar de luchtvaartmaatschappij zélf toegestapt moet worden voor het recht op financiële compensatie. En dat haalt in dit geval niet veel uit, vertelt Marieke. “Dus dan gaan we kijken naar andere mogelijkheden. Als de tickets door een andere luchtvaartmaatschappij zijn uitgegeven of met een pakket zijn aangeschaft, kan dit nog helpen.”

Uitzonderlijke situatie

De situatie met Thomas Cook is uitzonderlijk. De luchtvaartmaatschappij voert zelf de boekingen uit en biedt pakketreizen aan. “Vaak is het zo dat je boekt bij een reisorganisatie die niet zelf de vlucht uitvoert. Als er dan iets gebeurt met met de luchtvaartmaatschappij, kun je je kosten alsnog verhalen bij die reisorganisatie”, verklaart Marieke.

Afwachten

In dit geval is het voor de gestrande reizigers dus nog afwachten. Marieke schat dat de kans klein is dat reizigers die momenteel met vliegtuigmaatschappij Thomas Cook op reis zijn het aankoopbedrag van hun vliegtickets terug kunnen krijgen. “Wel is Thomas Cook aangesloten bij een garantiefonds en dat zorgt ervoor dat passagiers bij een faillissement hun boekingskosten terugkrijgen”, sluit Marieke af.

Zin in de zon?

9-daags Curaçao arrangement - vanaf € 799,- p.p. Bekijk deze reis

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: NOS, EUclaim. Beeld: iStock