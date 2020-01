In deze Nederlandse steden is er het meeste luchtvervuiling gedetecteerd

Het is al lang geen geheim meer dat de lucht steeds meer vervuild raakt. In sommige steden is het echter erger gesteld dan in andere plaatsen in Nederland. In déze woonplaatsen en gemeenten is het afgelopen jaar de meeste luchtvervuiling gedetecteerd.

En dat is niet mis, want het inademen van hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide kan voor nare ademhalingsklachten zorgen.

Luchtvervuiling

Woensdag worden er nieuwe cijfers over de luchtvervuiling in Nederland door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu openbaar gemaakt. De cijfers zijn geanalyseerd door onderzoeksbureau Local Focus. Uit het rapport komt naar voren dat Rotterdam, Schiedam en Rijswijk de meest vervuilde steden zijn als het gaat om uitstoot door verkeer en industrie.

Fijnstof

En in de gemeenten Nederweert, Ede en Barneveld, Velsen en Beverwijk zijn de hoogste concentraties fijnstof in de lucht gemeten. Fijnstof komt voornamelijk vrij in het verkeer, maar ook bij en rondom veehouderijen. Dat verklaart dan ook direct waarom er in eerder genoemde landbouwgemeenten zulke hoge concentraties fijnstof gemeten werden.

Beste woonplaats

Inwoners van Noord-Nederland komen er het beste vanaf, blijkt uit de cijfers van het RIVM. Want in Het Hogeland, Loppersum en op de Waddeneilanden is er het minst sprake van luchtvervuiling. Wil je precies weten hoe schoon de lucht in jouw woonplaats of gemeente is? Dan kun je dat via deze kaart gemakkelijk te weten komen.

Bron: AD. Beeld: iStock