Heb jij de laatste tijd opvallend veel last van klachten zoals hoofdpijn, slaapproblemen en huidproblemen? Het zou zomaar aan de lucht in je huis kunnen liggen. Onze huizen zijn tegenwoordig zó goed geïsoleerd, dat we sneller te maken krijgen met droge lucht en te weinig zuurstof in onze kamers.

Nu kun je natuurlijk een dure luchtbevochtiger aanschaffen, maar wist je dat met bepaalde planten hetzelfde effect kunt bereiken?

Klein en groot

De Aldi speelt hier mooi op in door vanaf volgende week kleine én grote luchtzuiverende planten voor een prikkie aan te bieden. Met planten zoals de Dracaena, Ficus, Areca, Calathea, Scindapsus en Chameadorea kun zo’n 70 tot 80 procent van de schadelijke chemicaliën uit de lucht halen. De grote varianten van deze planten kosten slechts €4,99 per stuk, terwijl je de kleine varianten al voor €2,99 in huis kunt halen! De luchtzuiverende planten zijn online al te koop en liggen vanaf woensdag 16 oktober ook in de winkels.

Bron: Aldi. Beeld: iStock, Aldi