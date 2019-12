Hierom moeten de luiken in het vliegtuig open tijdens opstijging en landing

Het is je vast weleens opgevallen dat tijdens het opstijgen en landen de luiken van het vliegtuigraam áltijd open moeten staan. Best irritant als je net lekker ligt te slapen, maar wat blijkt? Het is allemaal voor je eigen veiligheid.

Je kunt de instructies dan ook maar beter opvolgen.

Handig bij brand

Tijdens het opstijgen en landen is de kans namelijk het grootst dat er iets gebeurt in het vliegtuig. Mocht dit nu het geval zijn, dan kunnen de stewards en stewardessen direct door het raam zien of er bijvoorbeeld brand is ontstaan bij de vleugels of motors. En stel nu dat er inderdaad brand is, dan kunnen zij direct zien welke vleugel je dus niet wilt uitvluchten.

Lampen uit

Ook de lampen in het vliegtuig gaan bij het landen stijgen altijd uit. Zo kunnen je ogen alvast wennen aan het licht buiten. Stel nu dat het vliegtuig snel geëvacueerd moet worden, dan zijn je ogen in ieder geval gewend aan het buitenlicht en kun je sneller reageren. Dit is overigens ook één van de redenen dat je luiken open moeten zijn.

Bron: &C. Beeld: iStock