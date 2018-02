Halló allemaal: 'De Luizenmoeder' blijft maar records breken

Mocht je het gemist hebben: ‘De Luizenmoeder’ is een regelrechte kijkcijferhit. De serie over het wel en wee op basisschool De Klimop blíjft maar records breken. Ook nu weer.

De cijfers van hoe vaak er op net gemist naar de Luizenmoeder is teruggekeken, zijn namelijk bekendgemaakt.

De Luizenmoeder tipt makkelijk aan Boer zoekt vrouw

Met alle mensen die de serie op de buis kijken (2,4 miljoen kijkers) en degenen die online terugkijken daarbij opgeteld (1,5 miljoen kijkers), scoort De Luizenmoeder 3,9 miljoen kijkers. En da’s een aantal waar veel populaire tv-programma’s, zelfs The Voice, bij verbleken. De hitserie met de nu al legendarische juf Ank tipt hiermee makkelijk aan Boer zoekt vrouw. En dat zegt heel wat.

‘Fruitsuiker is ook suiker’, snerpt juf Ank Hannah toe in De Luizenmoeder. Ja, maar is het ook zo ongezond?

Goud

Met alles wat met De Luizenmoeder te make heeft, lijk je goud in handen te hebben. Zo verovert de carnavalshit ‘Hallo allemaal’ van Gebroeders Rossing, gebaseerd op het openingslied van juf Ank, nummer 1 in de hitlijst. En wat dacht je van de ‘Participizza’, waar pizzaketens lustig op inspelen?

Vierde aflevering

Vanavond is alweer de vierde aflevering van De Luizenmoeder, waarin juf Ank zich voorbereidt op de tienminutengesprekjes. Uiteraard heeft directeur Anton heer weer zijn eigenzinnige ideeën over. Zouden Hannah, juf Ank, directeur Anton, hulpmoeder Nancy en conciërge Volkert wéér een record breken?

Bron: AD. Beeld: AVROTROS