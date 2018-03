Joepie! 'De Luizenmoeder' komt met bonus-uitzending (inclusief bloopers)

Boehoe! Vanavond was de laatste aflevering van ‘De Luizenmoeder’. Dat zal volgende week wel even wennen zijn zonder… Oh, wacht! We kunnen gelukkig toch nog één week genieten van Juf Ank en haar collega’s.

Er wordt volgende week namelijk een speciale aflevering uitgezonden, zegt hoofdrolspeler en schrijver Diederik Ebbinge tegen AD. “En soort bonus met bloopers enzo.” Ook zullen we niet eerder vertoonde scenes zien. “Er is heel veel leuk materiaal beschikbaar.”

Daarna even klaar

We kunnen dus nog één weekje wennen aan het idee dat het daarna echt even klaar is met ‘De Luizenmoeder’. De serie scoort nog steeds enorm hoge kijkcijfers: het is een van de best bekeken tv-programma’s van deze eeuw.

Bron: AD.nl. Beeld: De Luizenmoeder