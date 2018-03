Voor de liefste mama: Lush komt met speciale collectie voor moeders

Moederdag is de dag om je lieve moeder even in het zonnetje te zetten, maar eigenlijk verdienen moeders natuurlijk elke dag een feestdag. Daarom is er binnenkort bij Lush een speciale collectie voor moeders verkrijgbaar.

Het duurt misschien nog even voor het Moederdag is, maar je kunt je cadeautje maar in huis hebben. Ligt jouw moeder het liefst urenlang te badderen? Dan is de moederdagcollectie van Lush de manier om haar in het zonnetje te zetten. De collectie is vanaf 6 april in alle winkels en online verkrijgbaar.

Beeld: Lush.