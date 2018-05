Van snorzeep tot glitterbom: Lush komt met een speciale collectie voor vaders

Eerst krijgen we nog Moederdag, maar als je een beetje georganiseerd bent, heb je dat cadeautje al weken in huis. Dat niet alleen moeders in het zeep zonnetje gezet moeten worden, blijkt uit de nieuwe collectie van Lush: die is speciaal voor vaders.

Lush bracht al eerder een Moederdagcollectie uit (niet zo georganiseerd? De lijn is nog verkrijgbaar!) en dus konden de vaders natuurlijk niet achterblijven. Vanaf 10 mei is er in de winkels en online een speciale Vaderdagcollectie te vinden, die compleet zelf-conserverend en veganistisch is. Denk aan bath bombs, baardolie, douchegel, bubble bars en zeep.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Lush.