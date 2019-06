Maak kans op 2 kaarten voor de voorstelling 'Aida in concert'

De musical Aida was van 2001 tot 2003 een enorm succes: ruim 1,2 miljoen mensen zagen de prachtige musical toen in het Circustheater in Scheveningen. Nu is Aida tijdelijk terug met een speciale concertversie en jij kan daar bij zijn!

We mogen namelijk 2 kaarten weggeven voor Aida in concert. Aida in concert is te zien op een unieke plek. Lekker buiten, op het festivalterrein van Autotron Rosmalen. Je geniet van het spectaculaire openluchtconcert in een prachtige omgeving, met op de achtergrond een mooi meertje. Aida in concert heeft een echte echte musicalsterren-cast. De hoofdrollen worden gespeeld door April Darby, Freek Bartels, Willemijn Verkaik en Tony Neef. Ze spelen het verhaal over de driehoeksverhouding tussen de Nubische prinses Aida, de Egyptische legerleider Radames en de vrouwelijke farao Amneris. Leuk detail: de dames zien er fantastisch uit in prachtige, kleurrijke jurken van ontwerper Addy van den Krommenacker.

Advertentie

Wil jij hier vrijdagavond bij zijn? Laat ons dan in het winformulier hieronder weten met wie je wilt gaan en waarom, dit kun je invullen bij opmerkingen. De winnaars ontvangen op vrijdag voor 12 uur bericht. Dus houd je inbox in de gaten!

Bekijk hier een voorproefje van Aida in concert: