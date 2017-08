In déze 2 maanden worden de meeste baby's geboren

Op zondag worden de minste kinderen geboren en juist op vrijdag heel erg veel.

Maar ook per maand zijn er verschillen te zien als het gaat om het aantal geboortes. Heb je ook altijd zoveel verjaardagen in de zomer? Dat kan wel kloppen.

Uitleg

Zo worden er de meeste kinderen geboren in maart en november. Gynaecoloog Hendrik Cammu: “Het is al heel lang zo dat in die twee maanden de meeste kinderen worden geboren. De baby’s van november zijn verwekt in de periode van carnaval, en die van maart in de zomervakantie.”

Nieuwe trends

Toch is er de laatste jaren een andere trend opgedoken. Van 2011 tot en met 2015 kwamen namelijk de meeste baby’s ter wereld in augustus, gevolgd door juli en september. Juist in december zijn er minder verjaardagen. Dat komt omdat in de ‘donkere’ maanden voor Kerstmis, oktober, november en december juist meer kindjes worden verwerkt.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock