Speciale maansverduistering vrijdagavond in heel Nederland te zien

Het fenomeen ‘maansverduistering’ komt gemiddeld maar 2x per jaar voor. Aanstaande vrijdag is het zover! Dat is al een bijzondere gebeurtenis op zich, maar deze is ook nog eens extra speciaal.

Een maansverduistering houdt in dat de maan gedeeltelijk in de schaduw van de aarde komt, waardoor het verduisterd wordt.

Geen bewolking

De maansverduistering van aanstaande vrijdag is zo bijzonder vanwege het tijdstip. Meteoroloog Yannick Damen van Weeronline vertelt: “Hij valt precies mooi in de avond en het zal ook niet bewolkt zijn. Daarom is de hele eclips te zien.” Dat is uitzonderlijk. Vrijdagavond allemaal naar buiten kijken dus!

Hoe laat?

Het spektakel zal vrijdagavond tussen 18:05 en 22:15 uur te zien zijn. Rond 20:10 zal het grootste gedeelte van de maan verduisterd zijn.

De volgende

Naar verwachting zullen we in de zomer van 2020 nog 2x een maansverduistering kunnen zien, maar deze zullen niet zo goed te zien zijn als die van deze week. De eerstvolgende bloedmaan is pas in 2029 te zien.

Vorig jaar

De vorige maansverduistering is alweer bijna een jaar geleden. Die was op 21 januari 2019 te zien. Dit was een hele zeldzame bloedmaan. Zo bijzonder wordt het vrijdag niet, maar Yannick vertelt dat het alsnog de moeite waard is om te kijken: “Een gedeeltelijke verduistering is ook mooi. Er zal namelijk een schaduw overheen vallen en daarom zal het hemellichaam een stuk donkerder en grauwer lijken.”

Bron: Metronieuws.