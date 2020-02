Hoera! Vanaf volgende week barst de lente los

Officieel begint de lente dit jaar op 20 maart, maar het lijkt erop dat we al een stuk eerder van het zonnige lenteweer kunnen gaan genieten.

Vooral tijdens de 1e helft van maart kunnen we met onze snoet in de zon op het terras zitten.

Advertentie

20 graden of warmer

“Maart belooft namelijk warm en droog te worden”, aldus meteoroloog Yannick Damen van Weeronline. “De wind zit vaak in de zuidhoek en dat betekent dat warme lucht uit Zuid-Europa ons regelmatig weet te bereiken. Op meerdere dagen kan het 20 graden of warmer worden en de zon zal regelmatig te zien zijn.”

Natte sneeuw

De 2e helft van maart is een ander verhaal, aldus Damen. “Er zijn ook regenachtige dagen. En als de wind een keer uit het noordwesten komt, zijn maartse buien met hagel en zelfs natte sneeuw mogelijk.” Máár hij voegt er ook iets positiefs aan toe: “De kille dagen zijn wel duidelijk in de minderheid.”

Meer zon en minder regen

De gemiddelde temperatuur zal in maar maar liefst 3 graden hoger liggen dan normaal. Dat klinkt niet als veel, maar in meteorologieland is dat het zeker wel. Bovendien valt er 20-30 mm minder neerslag dan de gebruikelijke 68 mm. “Daarmee staat de komende maand in schril contrast met maart 2019. Toen was het veel natter dan normaal en viel gemiddeld over Nederland 105 mm.”

20 graden? Tijd om de tuin in te gaan! Op deze manier kun je de tegels het beste schoonmaken en groene aanslag verwijderen:

Eropuit in eigen land is met zulke temperaturen in maart ook zeker de moeite waard:

2 of 3 dagen Roermond vanaf € 107,50 p.p. Bekijk hier

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock