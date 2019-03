Oh nee: er komen 'maartse buien' mét sneeuw aan

Iedereen die hoopte dat na het heerlijke lenteweer van 2 weken geleden het voorjaar zou doorzetten, komt van een koude kermis thuis. Letterlijk. Begin volgende week moeten we rekening houden met ‘maartse buien’ waarbij een sneeuwvlok links en rechts niet uitgesloten is.

Iedereen die nu in lichte paniek op zoek gaat naar sjaals, wanten en thermo-ondergoed: zo erg is het nou ook weer niet. Raymond Klaassen van Weerplaza drukt ons op het hart dat de sneeuw niet blijft liggen. Maar echt lekker lenteweer wordt het dus allesbehalve. “Het blijven natte dagen. Naast regen, zal er hier en daar ook wat natte sneeuw of hagel kunnen vallen. Dat komt doordat de bovenlucht afkoelt.”

Barre winter

Een pak sneeuw in maart is geen buitengewoon verschijnsel, maar Johnny Willemsen van Weeronline vertelt ons dat we geen barre winter meer moeten verwachten. “De kans op echt winterweer, en dan bedoel ik maxima rond of onder 0 graden of sneeuw dat blijft liggen, neemt nu wel sterk af. Dat gaat er deze winter zeer waarschijnlijk niet meer van komen”, drukt hij ons op het hart.

Voor komende dagen geldt dat een (storm)paraplu of een regenjas geen overbodige luxe zijn.

Wat je ook kan doen: het weer negeren en alvast een mooie voorjaarsjas uitzoeken.

Bron: Weerplaza, Weeronline. Beeld: iStock