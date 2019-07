Maastricht onthult welk thema zij hebben bedacht voor aankomend Songfestival

Woensdag presenteren de Nederlandse kandidaatssteden voor het komende Songfestival het bidboek. Maar kanshebber Maastricht heeft dinsdag al een klein tipje van de sluier gegeven. Het thema dat de Limburgse hoofdstad voor het Eurovisiesongfestival bedacht heeft? Come closer.

Met dit bijzondere thema wil de stad laten zien dat het ondanks haar grootsheid toch heel intiem en knus is – en dat het grootse en meeslepende Songfestival precies hetzelfde inhoudt.

Intiem Songfestival

Een groot en beroemd festival met een sfeervolle en intieme ambiance, daar staat het Songfestival voor volgens de Limburgers. “180 miljoen mensen rond 1 podium en het is de kunst om ieder van hen het gevoel te geven er zelf bij te zijn. Europa is zó groot dat we het heerlijk vinden als het voor even klein en intiem wordt”, aldus een woordvoerder van de stad.

Uitgelezen locatie

Burgemeester van Limburg Annemarie Penn-te Strake verklaart waarom Maastricht de ideale stad is om het komende Songfestival te laten plaatsvinden: “Voor het Songfestival is Maastricht de uitgelezen locatie. Een internationaal georiënteerde stad, op het kruispunt van Europa. Een stad die alles heeft en toch overzichtelijk is, vol karakter en sfeer”, aldus Penn-te Strake. Gouverneur Theo Bovens vult aan: “Met Maastricht als gaststad komt het Songfestival een beetje thuis.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: iStock